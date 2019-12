Taylor Mega esplosiva | mostra il seno vicino all’albero di Natale FOTO

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ha voglia di, e chi non ne ha? Per celebrare le liete feste ha scattato unaa tema che ha scatenato i commenti dei fan su Instagram. Come mai? Per un dettaglio molto piccante che non è sfuggito a nessuno. Santa sexy claus… questa volta il tuo Babboè proprio sexy! La bellissima showgirl posa in una mise davvero in tema natalizio, in velluto rosso e finimenti bianchi proprio come quella si Santa Claus. Solo che sotto sbuca sbarazzino un bel reggirosso, che mette in risalto il suoscultoreo. Bella più che mai, con i suoi lunghi capelli biondi e i suoi occhi glaciali,ha attratto i commenti da ogni parte del web. A nessuno è sfuggito il suo fascino natalizio, e tra gli auguri di buonqualcuno si è spinto anche più in là. “Sei bellissima” oppure “Magari Babbofosse ...

