Tasso alcolemico | qual è il limite in Italia e quali le sanzioni

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Inè vietato mettersi alla guida con unsuperiore ai 0,5 grammi per litro. Condurre un veicolo oltre ildi 0,5 g/l, quindi in stato di ebbrezza, è un reato punito con la perdita di 10 punti dalla patente. Il Codice della strada prevede anche altre, a seconda di quanto si sia superato ilconsentito. Lepreviste La guida concompreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punito con un'ammenda da 500 a 2000 euro e con la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Tra 0,8 e 1,5 g/l l'ammenda è compresa tra gli 800 e i 3200 euro, la sospensione della patente tra i 6 mesi e 1 anno, in questo caso è previsto anche l'arresto fino a 6 mesi. Quando ilrilevato supera l'1,5 g/l lepreviste sono: ammenda da 1500 a 600 euro, sospensione della patente da 1 a 2 anni, arresto da 6 mesi ad un anno, sequestro preventivo del ...

Agenzia_Italia : #pietrogenovese aveva un tasso alcolemico di 1,4 grammi per litro di sangue, a un soffio dal limite oltre il quale… - Adnkronos : Incidente #Roma, test: 'Tasso alcolemico 1,4 per guidatore. Non negativo a #droghe' - repubblica : Roma, ragazze investite a corso Francia. L'autopsia: 'Morte sul colpo'. Molto alto il tasso alcolemico del conducen… -