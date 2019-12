Taglio del cuneo e Iva | microtasse e novità sulle pensioni | che cosa c’è nella manovra

Leggi la notizia su corriere

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nessun aumento dell’Iva,delfiscale, lotta all’ evasione, con incentivi a chi usa le carte di credito, e stop al superticket. E poi plastic tax e sugar tax, ma molto ridimensionate

Mov5Stelle : Aumentiamo già dal 2020 i soldi nelle buste paga dei lavoratori italiani: investiamo 3 miliardi di euro per il tagl… - micillom5s : Nessuno deve restare indietro. 3 miliardi di euro di investimenti nel 2020 per il taglio del cuneo fiscale. L'inten… - petergomezblog : Raggiunto il numero di firme di parlamentari necessario per il referendum contro il taglio del numero di parlamenta… -