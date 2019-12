Sydney-Hobart 2019 | programma | orario e tv La guida completa

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Prosegue il conto alla rovescia verso la partenza della leggendaria, 75esima edizione di una delle regate oceaniche più affascinanti ed impegnative al Mondo. Più di 160 imbarcazioni iscritte alla gara che prenderà il via come sempre dal porto diil giorno di Santo Stefano alle ore 13 locali e dunque alle 3 di notte in Italia con un percorso di 628 miglia nautiche in cui ci sarà da attraversare il temibile stretto di Bass per raggiungere, città portuale situata a sud-est dello stato insulare della Tasmania. Wild Oats XI è campione in carica nella Line Honours ed è la barca più vincente della storia della manifestazione con nove successi complessivi, mentre il record di regata appartiene al supermaxi LDV Comanche con un giorno, 9 ore, 15 minuti e 24 secondi (fatto segnare nel 2017). La gara inizierà mercoledì 26 dicembre alle ore 13.00 australiane (le 3 di ...

