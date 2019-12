Strage Rapido 904 | Mattarella | “Fu tentativo di ricatto della mafia allo Stato La

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “La memoria di tante vittime innocenti rafforza il dovere per le istituzioni, per gli organi dello, per tutta la società civile di rispettare continuamente i valori di civiltà, di libertà, di solidarietà che sono la basenostra Costituzione“. Sono le parole del presidenteRepubblica Sergioper ricordare il 35esimo anniversariodel904, il treno che – partito da Napoli e diretto a Milano – nella grande galleria dell’Appennino a San Benedetto Val di Sambro (Bologna) fu dilaniato da un’esplosione di matrice mafiosa. La commissione Stragi lo ha indicato come un episodio anticipatoreguerra didei primi anni Novanta. “Il Natale del 1984 – dice il presidente– venne sconvolto da quella bomba, collocata su un treno affollato di cittadini che si preparavano alle ...

