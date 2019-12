Stasera in tv – Report | le anticipazioni del 23 dicembre

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Questa sera, domenica 23, a partire dalle 21:20 da non perdere l’appuntamento con: ecco tutte leNuova puntata questa sera, lunedì 23, a partire dalle 21:20 su Rai3 concondotta da Sigfrido Ranucci. Ci sarà un servizio di Bernardo Iovene dedicato alla “Terra dei fuochi”, una zona della Campania dove … L'articoloin tv –, ledel 23è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

domenicoditell1 : #Report @reportrai3 stasera ultima puntata de l’anno. Si parlerà della situazione “Terra dei Fuochi”. Da non perdere - ItaliaRai : Stasera a #Report: ? #smartcity e territorio #ecosostenibile 4.0 ? #influencer su #instagram: mercato in aumento de… - FerrilloA : Buongiorno a tutti, tanto che temono la puntata di Report di stasera da far parlare anche il Papa facendolo corre a… -