Stasera in TV | Cosa c’è oggi | lunedì 23 dicembre 2019

Leggi la notizia su newnotizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La programmazione, in prima e seconda serata, di23c’èin tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di23. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Ognuno è perfetto”. A seguire, “Il Gran Varietà-Storia dei grandi Varietà televisivi”. … L'articoloin TVc’è23NewNotizie.it.

Raiofficialnews : “Anna carissima, è stata un’occasione unica di fare qualcosa per il Paese. Pagherò a molto caro prezzo l’incarico.… - OkSoloValeria : Bruciata con la caffettiera, ho caricato la lavatrice senza farla partire per oltre un'ora, sta pure piovendo Cosa… - stileparanoia : parrucchiera: se ti fai tagliare i capelli ricresceranno più lunghi e più forti io: speriamo non succeda la stess… -