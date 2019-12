Star Wars Jedi | Fallen Order ha venduto 2 | 14 milioni di copie nel mese di novembre

Tenet : i primi sei minuti mostrati ad alcune proiezioni IMAX di Star Wars : L'Ascesa di Skywalker : Alcuni fortunati hanno visto in anteprima i primi sei minuti di Tenet mostrati a sorpresa in alcune sale IMAX prima della proiezione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. I primi sei minuti di Tenet, nuovo misterioso film di Christopher Nolan, sono stati mostrati in alcune sale IMAX selezionate prima di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. I primi sei minuti di Tenet sarebbero mostrati al pubblico subito dopo i normali trailer che anticipano Star ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - apertura più bassa della nuova trilogia al box office USA - flop per Cats : Pur segnando l'apertura più bassa della nuova trilogia, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker incassa comunque cifre da capogiro e diviene la terza miglior apertura di dicembre di sempre, flop per Cats. Cifre da capogiro per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che, pur incassando 175,5 milioni di dollari, segna l'apertura più bassa della nuova trilogia al box office USA, flop annunciato per il musical Cats. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non delude ...

Box Office Italia 22 dicembre - Star Wars in testa - seguito da Pinocchio : Box Office Italia 22 dicembre, Pinocchio resiste all’assalto di Star Wars Box Office Italia – Oltre 5 milioni incassati in Italia da Star Wars Episodio IX L’ascesa di Skywalker, ma bene Pinocchio che arriva a 2,6 totali, regge ancora Il Primo Natale di Ficarra e Picone arrivando a 6,1 milioni complessivi. Ferzan Ozpetek conquista 1,4 milioni con La Dea Fortuna. Complessivamente al botteghino si registra un +35% rispetto allo ...

Box Office USA 22 dicembre - in testa ovviamente Star Wars ma lontano dai predecessori : Box Office USA 22 dicembre in testa Star Wars disastro Cats Box Office USA – Primo posto quasi inevitabile per Star Wars: Episodio IX L’ascesa di Skywalker ma i 175 milioni al botteghino sono inferiori ai 247 d’esordio del Risveglio della Forza nel 2015 e de Gli Ultimi Jedi del 2017. Nel mondo è già arrivata a 373 milioni condizionato dallo scarso risultato della Cina. Malissimo Cats un film costato 100 milioni, stroncato dalla ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - J.J. Abrams risponde alle critiche : "Hanno ragione" : Il regista J.J. Abrams commenta le critiche ricevute dal suo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sottolineando che i detrattori hanno ragione, ma anche chi ha amato il film. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è al cinema da qualche giorno e alle critiche ricevute da chi non ha amato la conclusione della saga il regista J.J. Abrams risponde che hanno ragione. Non tutti hanno amato le scelte creative e le risposte fornite alle numerose domande ...

Star Wars : Billy Dee Williams rivela cosa pensa abbia fatto Lando dopo Il Ritorno dello Jedi : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker riporta in scena Lando Calrissian e Billy Dee Williams ha condiviso le sue idee sulla storia del personaggio. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker segna il Ritorno nella saga di Billy Dee Williams nel ruolo di Lando Calrissian e l'attore ha rivelato cosa pensa sia accaduto al personaggio dopo gli eventi mostrati in Il Ritorno dello Jedi. L'interprete dell'iconico amico di Han Solo, intervistato dal magazine GQ, ha ...

Star Wars : al box office Usa è boom per il nono episodio della saga : Per Star Wars è incasso boom di 175,5 milioni di dollari negli Usa, anche se bisognerà vedere il giudizio degli analisti, che si aspettavano ancora di più per il nono e ultimo episodio della saga di Guerre Stellari. L’ascesa di Skywalker domina comunque questa settimana la classifica del botteghino americano, seguito a molta distanza da Jumanji the next level con 26,1 milioni di dollari. In terza posizione un altro blockbuster di casa ...

Star Wars : L’ascesa di Skywalker : Kylo Ren e Rey - i “duellanti” così lontani così vicini : Rey e Kylo Ren sono il cattivo e il buono, il Lato Oscuro e la Forza, eppure non sono così lontani: la tensione tra i due personaggi è il motore della storia, ed è qualcosa di nuovo nel mondo di Star Wars. Cantami, o diva, di Kylo Ren l'ira funesta. Inizia così, con il villain dichiarato della nuova trilogia, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, l'episodio conclusivo della saga cinematografica creata da George Lucas nel 1977. Vediamo Kylo Ren ...

Star Wars : l’ascesa di Skywalker - fan impazzisce per un telefono : Un fan di Star Wars presente alla proiezione cinematografica della pellicola della famosa saga è andato in escandescenza perché un altro spettatore ha controllato il cellulare durante il film. Star Wars: L’ascesa di Skywalker, fan in escadenscenza contro spettatore Da pochi giorni in Italia è uscito Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ultimo prequel della famosa saga cinematografica. I fan del genere sono impazziti, ma qualcuno non ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - Natalie Portman omaggia il film e la saga con una foto throwback : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Natalie Portman omaggia il film e la saga con una foto throwback del suo personaggio nella trilogia prequel, Padmé Amidala. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è nelle sale, e anche Natalie Portman ne celebra l'uscita con una foto nostalgica proveniente dal set della trilogia prequel, in cui l'attrice interpretava Padmé Amidala. "La fine di un'era... Chi andrà a vedere #LAscesaDiSkywalker stasera? #tbt @StarWars" ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - ci sono ancora scene inedite con Carrie Fisher! : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha concluso la storia di Leia e lo sceneggiatore ha svelato che ci sono altre scene inedite con Carrie Fisher: saranno incluse negli extra del DVD? Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha potuto coinvolgere nella storia Leia grazie a delle scene inedite che Carrie Fisher aveva girato per Il Risveglio della Forza e lo sceneggiatore del film ha svelato che non è stato utilizzato tutto il materiale a disposizione. Chris ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - John Boyega tra i fan e la star di Stranger Things alla premiere : star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega e il divertente retroscena dalla premiere Hollywoodiana, tra fan e celebrity guest star. John Boyega racconta la premiere hollywoodiana dell'atteso star Wars: L'Ascesa di Skywalker con un videomontaggio del dietro le quinte della serata. Tra fan sfegatati e ospiti d'eccezione, anche l'evento dedicato all'ultimo capitolo della Saga degli Skywalker è stato indimenticabile. Tappeto blu per L'Ascesa di ...

Star Wars : L’ascesa di Skywalker - le opinioni della redazione : Star Wars: L'ascesa di Skywalker, le opinioni della nostra redazione sull'ultimo film della nuova trilogia della saga creata da George Lucas. L'arrivo in sala dell'ultimo film della nuova trilogia di Star Wars è un evento. E come per tutti gli eventi che si rispettino, abbiamo chiamato a raccolta i nostri redattori per offrirvi una panoramica di opinioni su Star Wars: L'ascesa di Skywalker, per comporre e mettervi a disposizione un giudizio ...

