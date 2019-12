Star Wars Episodio IX | L’Ascesa di Skywalker – Analisi spoiler

Leggi la notizia su nerdgate

(Di lunedì 23 dicembre 2019) A una settimana dall’anteprima de L’Ascesa di, ripercorriamo insieme in questa recensione-i presupposti, gli elementi che funzionano e i problemi principali della fine della Saga degli. Ciò che è stato… Dire che la Trilogia Sequel non sia partita con i migliori auspici è quasi un eufemismo. In tanti hanno criticato Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi – ironia vuole per i motivi opposti, la meraviglia del fandom. Mentre diVIII si è tanto parlato soprattutto per la caratterizzazione di Luke nei primi momenti del film, ciò che veramente influenza l’andamento dediè quanto accaduto inVII – peraltro, opera dello stesso regista. Per carità, Il Risveglio della Forza rimane un film godibilissimo e mai sentirete da me proferire anche solo una parola negativa riguardante questa saga. Tuttavia, in quanto film iniziale ...

StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… - JustShamandalie : SPOILER DI STAR WARS SENZA CONTESTO Bello questo duello Voldemort vs Harry Potter -