Star wars e space diplomacy | ora è sfida per lo Spazio

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Mentre il mondo dei cinefili è in visibilio per il ritorno della saga dinelle sale cinematografiche, l’espressione guerre stellari torna a colorarsi di significati nuovi e inusitati. Fu l’allora presidente degli Stati Uniti Reagan ad adattare questa locuzione alla sua Strategic Defense Initiative per proteggere l’America del 1983 da eventuali attacchi di missili balistici. L’atipicità della Guerra Fredda, però, fece si che lo, non-luogo del conflitto tra Urss e Usa, divenisse poi uno di quei luoghi dell’Universo ove la cooperazione internazionale, giocoforza, ha dovuto realizzarsi: il fatto che esista qualcosa come la Stazione Spaziale Internazionale, frutto della collaborazione tra Stati Uniti, Russia, Canada, Europa e Giappone ne è la dimostrazione. Con l’avvento delle nuove tecnologie, però, loha smesso di essere percepito come luogo per cosmonauti, ...

Agenzia_Ansa : Star Wars boom nel box office Usa. L'ultimo capitolo della saga incassa 175 milioni di dollari #ANSA… - StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… -