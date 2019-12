Star Citizen | il nuovo aggiornamento 3 8 aggiunge nuovi contenuti | il crowdfunding

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Oggi lo sviluppatore diCloud Imperium Games ha pubblicato un3.8 per i sostenitori del suo simulatore spaziale. La nuova versione offre molte nuove funzionalità tra cui Planet Tech v.4, la tecnologia "Server-side Object Container Streaming" che consente agli sviluppatori di aumentare la scala e la profondità dell'universo preservando le prestazioni del server, ile spettacolare pianeta ghiacciato Microtech,missioni, combattimenti corpo a corpo e nuove armi."SOCS non solo migliorerà le prestazioni sul server caricando dinamicamente solo ciò di cui il server ha bisogno in quel determinato momento, ma soprattutto, consentirà al gioco di contenere e presentare in modo esponenziale più contenuto ai giocatori in quanto aggiorna solo ciò di cui ha bisogno, portando il sogno di un universo vivente e respirante che brulica di esperienze un passo più ...

Eurogamer_it : Nuovo aggiornamento per #StarCitizen. - InstantGamingIT : Star Citizen, nuovi contenuti con l'aggiornamento 3.8 - benjistyler : Un mio contatto su facebook, attore e autore, scambia il Chinese Theater per il Dolby e gli schiantati si Star Wars… -