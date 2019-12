Stadio Roma | oggi potrebbe essere il giorno decisivo | ecco perchè

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ilper il nuovodella: giornata importante per la società giallorossa, finalmente, ilper il nuovodella. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano, infatti, rilancia la notizia sulla costruzione del nuovo impianto. Il sindaco di, Virginia Raggi,terrà una conferenza per affrontare il tema legato a Tor di Valle, zona che dovrebbe ospitare il nuovoe magari svelerà alcune novità sulla vicenda. Leggi su Calcionews24.com

JordanVeretout : Un altro passo avanti, 3 punti pesanti in uno stadio che conosco molto bene. Il modo migliore per passare un Natale… - giocarmon : **°°- Come era fatto in origine. Vediamo in particolare com’era originariamente la Villa dei Quintili. Si poss… - Seraj_Horan : @virginiaraggi Per favore Raggi dare l'approvazione al nuovo stadio della Roma @OfficialASRoma -