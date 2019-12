Squalificati Serie A | assenze pesanti per il Torino | stangato Corini

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019)A – Cinque calciatori, tutti per un turno, sono stati fermati dal Giudice sportivo dellaA in merito alle gare dell’ultimo turno di campionato. Si tratta di Pisacane (Cagliari), Ansaldi, Bremer (), Calderoni (Lecce), Gagliolo (Parma). Tra gli allenatori, un turno e ammenda di 10.000 euro a“per avere, al 48° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, contestato platealmente l’operato arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione irriguardosa”. Tra le società, ammenda alla Fiorentina (3.000 euro). Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloA,per ilCalcioWeb.

sportli26181512 : #SerieB, nove squalificati. Una giornata a Ventura: Tre turni di stop a Ninkovic dell'Ascoli - sportal_it : Serie B, gli squalificati per il Boxing Day - IamCALCIO : G.s. Serie B. Squalificati in nove, Ninkovic fuori per tre turni -