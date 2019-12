Spread Btp Bund chiude a 166 punti oggi 23 dicembre

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lotra Btp e(COS'È),lunedì 23, ha chiuso stabile a 166base, con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,42%. All'avvio aveva segnato 165,9, contro i 165 della chiusura di venerdì (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO). La Borsa di Milano ha archiviato in calo l'ultima seduta prima delle festività natalizie: il Ftse Mib, dopo aver aperto a -0,35% a 23.918, ha chiuso cedendo lo 0,44% a 23.898. Piazza Affari, ultima in Europa, è appesantita da Atlantia (-4,8%), sotto pressione dopo le novità del decreto milleproroghe che rendono più semplice la revoca delle concessioni. Le Borse europee hanno chiuso contrastate: in rialzo Londra (+0,54%) e Parigi (+0,13%), mentre hanno archiviato la seduta in calo Madrid (-0,16%) e Francoforte (-0,13%). L’andamento del 20Venerdì 20, lo...

Leggi la notizia su tg24.sky

