Spondilite anchilosante | senza diagnosi precoce danni irreversibili alle ossa

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Lapuò colpire anche persone molto giovani, tra i 20 e i 40 anni di età, e inizia con un mal di schiena spesso mal diagnosticato; costringe a una rigidità che può condizionare la vita del paziente sul piano sociale e lavorativo e se non viene diagnosticata in tempo e ben curata può anche provocare”. Così Antonio Marchesoni, reumatologo e responsabile dell’Unità operativa semplice Artrite croniche sieronegative del Gaetano Pini di Milano, ha sottolineato l’importanza di unadurante una tavola rotonda sulle spondiloartriti che si è tenuta a Milano. L’incontro è stato anche l’occasione per promuovere “Sai se hai la SA?”, la campagna di sensibilizzazione sullapromda Novartis e rivolta a coloro che presentano sintomi riconducibili a questa patologia, con l’obiettivo di ...

