Sos nel biglietto di Natale | Salvaci dai lavori forzati

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Andrea Cuomo Bimba inglese trova nella «charity card» una richiesta di aiuto di uno straniero detenuto in un carcere cinese Babboè miserabile, vive in Cina, è in prigione ed è costretto a produrre cartoline di zuccherina letizia. No, a ripensarci non è Santa Claus quello, ma il personaggio di un presepe lugubre e dell'altro mondo, venuto a bussare da questa parte del pianeta, quella libera, democratica, che vive le feste con speranza, fede e consumismo. Una «Christmas Carol» molto triste quella che rimbalza dalla Gran Bretagna. Florence Widdicombe è una bambina di sei anni di Tooting nel Sud di Londra, gli occhi da manga e i capelli rossi. Nella foto pubblicata dal Sunday Times mostra undiche ha acquistato alla Tesco, una grande catena di supermercati, per spedirlo a qualche suo amichetto. Si vede un micetto con il berretto da Babboe la ...

