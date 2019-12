Sono 7 milioni gli italiani che fanno i regali all' ultimo momento

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 23 dicembre 2019)settegliche attendono l'ultima settimana per acquistare iper se stessi o per gli altri da mettere sotto l'albero. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè nella quale si evidenzia peraltro che c'è comunque un 12% di cittadini che quest'anno non farà doni. Per iil 52% delle famiglie italiane - sottolinea la Coldiretti - ha fissato quest'anno un budget tra i 100 ed i 300 euro, il 31% sotto i 100 euro, il 14% dai 300 ai mille euro e un fortunato 3% supera i mille euro, tra quelli che rispondono. Prevale il "regalo utile" Si conferma anche - precisa la Coldiretti - una spinta versoutili e all'interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l'anno. Tra ipiù gettonati, tecnologia, abbigliamento, libri, prodotti di bellezza e ...

matteosalvinimi : ??Se per tenermi la poltrona io dovessi dire che Conte e Di Maio sono dei SEQUESTRATORI di persona, delinquenti che… - Mov5Stelle : Ogni volta che i cittadini possono esprimersi, per me va benissimo. E sono pronto al confronto con chiunque porti a… - CarloCalenda : Non sono 900 milioni per il sud ma 900 milioni per salvare una Banca del sud. -