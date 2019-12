Sonia Bruganelli per Natale chiede un orologio da 30mila euro | polemiche sui social

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019)a Babboundasui, moglie di Paolo Bonolis, non è nuova ae provocazioni sui. La donna ama infatti ostentare ricchezza e lusso, ben consapevole delleche immediatamente certi scatti scatenano sul web. L’ultima provocazione della signora Bonolis arriva in occasione delle festività natalizie: la, infatti, ha pubblicato su Instagram la propria letterina a Babbo: “Ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua”, ha scritto ironicamente. Nel post, infatti, si vede la foto di un costosissimo. Un regalo non da poco, visto che si tratta di un oggetto di lusso di una nota marca, con cinturino in acciaio e corona di 56 diamanti sulla lunetta. Il prezzo? Oltre. Per questo molti utenti sui ...

