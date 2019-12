Sondaggio Swg | la Lega torna a crescere In calo il Pd | stabile il M5s Il centrodestra

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Laa salire dopo la flessione della settimana scorsa e si attesta e al 32,9%, riguadagnando un +0,7%. Lo rivelano le stime settimanali di Swg sugli orientamenti di voto. Fratelli d’Italia e Forza Italia registrano invece un lieve(-0,2%) e si portano rispettivamente al 10,5% e al 5,5%. Ilunito – considerando anche il partito di Giovanni Toti «Cambiamo!» che èall’1% – arriva così a sfiorare quasi il 50%. Il Partito Democratico scende al 17% (lascia sul terreno mezzo punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione) mentre rimaneil Movimento 5 Stelle: fermo al 15,7%. Cala invece Italia Viva di Matteo Renzi che ora è al 4,7% (-0,4%) e crescono lievemente Sinistra italiana (+0,2%) e Azione di Carlo Calenda (+0,3%). Insieme, i due principali partiti di governo, Pd e M5s, arrivano al 32,7%, mentre la ...

