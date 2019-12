Sondaggio Swg | da Mentana il regalo di Natale a Salvini | la Lega torna a correre | il

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildipiù bello e gradito da Matteoarriva direttamente da Enrico. Già, perché anche nell'edizione di lunedì 23 dicembre il TgLa7 ha proposto il consuetoSwg, l'ultimo prima delle feste. Unche dopo qualche segno negativo consegna al Carroccio una ne

Nadia_02101968 : RT @Libero_official: #Sondaggio #Swg per Enrico Mentana e #TgLa7: la #Lega di Matteo Salvini torna a correre, su dello 0,7 per cento in una… - Nadia_02101968 : RT @LegaSalvini: GRAZIE SARDINE! :) > SONDAGGIO SWG, DA MENTANA: LA LEGA TORNA A CORRERE, SU DELLO 0,7% IN 7 GIORNI - macmac12_______ : RT @Libero_official: #Sondaggio #Swg per Enrico Mentana e #TgLa7: la #Lega di Matteo Salvini torna a correre, su dello 0,7 per cento in una… -