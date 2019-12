Sondaggio | sale fiducia nella Polizia e crolla quella ai politici

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Pina Francone Il rapporto Demos sugli orientamenti della popolazione registra il distacco da politica, giustizia e banche Politica, magistrati e banche hanno "stufato" gli italiani, ormai sempre meno innamorati dell’idea di "Stato". È la fotografia scattata dall’ultima indagine demoscopica condotta da Demos e realizzata per La Repubblica. Un'analisi che conferma un trend già noto: il distacco dalle istituzioni. Lanello Stato, infatti, secondo il, scende di sette punti percentuali rispetto al 2018,ndo a un risicato 22%. E Camera dei deputati e Senato della Repubblica? Fanno ancor peggio. Si, perché il lavoro del Parlamento è preso positivamente in considerazione appena da quindici italiani su cento (l’anno passato erano diciannove su cento). Mentre il lavoro dei partiti tradizionali viene stimato da un risicatissimo 9%. Numeri che non possono certo ...

