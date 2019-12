Sondaggi politici elettorali oggi La7 | Lega in recupero | stabile M5s

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Neidi23 dicembre – ultime rilevazioni del 2019 – mandati in onda dal TgLa7 la coalizione di centrodestra si mantiene pressoché, registrando tuttavia al suo interno sensibili variazioni nei singoli partiti. Per la precisione, laguadagna oltre mezzo percentuale assestandosi al 32,9%, mentre Fratelli d’Italia perde due decimali arrivando a quota 10,5%. Perdite analoghe anche per Forza Italia che retrocede lievemente fino al 5,5%. In calo invece la maggioranza governativa giallo-rossa, con il M5s che si mantiene sugli stessi valori di sette giorni fa mentre il Pd cala di mezzo punto e arriva al 17,0%,. In flessione infine anche Italia Viva di Matteo Renzi, che perde uno 0,4% arrivando al 4,7%.

