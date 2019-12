Sondaggi elettorali | Lega ancora in calo | Pd in risalita Bonaccini in vantaggio in

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Partito democratico guadagna un +0,3% e si stabilisce al 19,1%, mentre il Movimento Cinque Stelle rimane stabile al 16%, fermando quindi l'emorragia di voti degli ultimi mesi. Inanche gli ex dem Matteo Renzi con Italia Viva (4%) e Carlo Calenda con Azione (2,2%). Il centrodestra si mostra invece sofferente, con ladi Matteo Salvini che pur rimanendo al 32,4% perde 1,1 punti percentuali in una sola settimana.

