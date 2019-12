Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) I 64che hanno raccolto le firme per ilsuldi onorevoli e senatori oggi non dovrebbero leggere idi Demos&PI pubblicati e illustrati da Ilvo Diamanti su Repubblica. Potrebbero infatti scoprire che la loro battaglia non è esattamente quella più attesa dagli italiani, a giudicare dalle percentuali bulgare con cui viene accolta la notizia della riduzione di un terzo di deputati e senatori che andrà a regime, salvo sorprese e voti anticipati, nella prossima legislatura. L’86% del campione basato sulle opinioni di chi vota un po’ tutti i partiti dell’emiciclo è infatti positiva, e la parte divertente è che sono più a favore gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia, ovvero dei due partiti che si aspettano un aumento più importante dei loro eletti in caso di elezioni anticipate. Ilo suldei(La ...

Anna26648966 : @Tamagati @semanthide3 @fattoquotidiano Tu si che sai come funzionano le cose. Le manovre di palazzo sono le medesi… - Noovyis : (Sondaggi: come finirà il referendum sul taglio dei parlamentari) Playhitmusic - - monoscalco : @MilkoSichinolfi Se fosse come pensa lei perché è ancora oltre il 30% nei sondaggi? Forse sono gli altri che hanno… -