Soldi sottratti alla mafia | in 5 anni beni per 18 miliardi di euro

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Diciottodi, pari all’1% del prodotto interno lordo nazionale. Tanto valgono i, mobili e immobili,criminalità organizzata da parte della Guardia di finanza nel corso degli ultimi cinquedi attività. Dai dati delle Fiamme gialle emerge infatti che, dal 2015 a oggi, sono stati confiscatiper circa 7di- rientrati quindi definitivamente nelle casse dello Stato - mentre i sequestri ammontano a quasi 11. Risultati ottenuti attraverso oltre 10mila accertamenti svolti dai finanzieri. L’aggressione aidella, fa sapere il Comando generale della Guardia di finanza in una nota, “costituisce da sempre il tratto distintivo dell’azione del corpo”. Controllati 30 soggetti al giorno Le cifre degli ultimi cinqueparlano di una media di 5,5 accertamenti al giorno, per un totale di un milione di attività ispettive ...

