Snowboardcross | Coppa del Mondo Cervinia 2019 | Italia mostruosa Moioli e Sommariva da

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un sabato da sogno, che resterà impresso molto probabilmente a lungo nella storia dellono. La seconda tappa delladel-2020 è stata tutta tinta di Tricolore: a, sulle nevine, lo squadrone azzurro guidato da Cesare Pisoni ha agguantato due vittorie e quattro podi, monopolizzando la scena davanti al pubblico amico. Al femminile Michelaè riuscita finalmente ad infrangere quel tabù che proseguiva ormai dal marzo 2018, data dell’ultimo successo nel massimo circuito internazionale. La lombarda, sfruttando anche l’uscita prematura della rivale numero uno Eva Samkova, è riuscita a dominare la Big Final, trionfando e scappando via in classifica: l’obiettivo non può che essere quello della sfera di cristallo. Nella stessa gara da segnalare la prova più bella della carriera di Sofia Belinghieri che, dopo tanti ...

