Siracusa Va nella cappella di famiglia e trova la bara di un estraneo | Procura apre

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Arrivatadial cimitero comunale di, hato laristrutturata e ladi uno sconosciuto all’interno.l e spoglie dei parenti sivano nelle cassette degli ossarietti. La donna (non più residente in città) rientrata per le festività, ha immediatamente presentato una denuncia.

NewSicilia : Trova #bara di uno #sconosciuto nella #cappella di #famiglia: aperta #inchiesta. #Siracusa #Newsicilia - VGiannetto : Siracusa, va nella cappella di famiglia al cimitero e trova bara di estraneo: inchiesta - AHMEDMO43973018 : RT @SkyTG24: Siracusa, nella cappella di famiglia trova la bara di un estraneo: indagini -