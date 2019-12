Simona Ventura frecciatina pungente a Diletta Leotta | “Vestita così perdi credibilità”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) In una recente intervistaha fatto alcune osservazioni sulla collega, lanciando quella che è apparsa come una frecciata. Invitata da Tv Talk ad esprimere un parere sulla giovane collega, l’ex moglie di Stefano Bettarini, pare abbia esordito: “Il problema non è diciamo la coscia fuori, che io la vedo con ironia e la trovo una splendida ragazza. Il problema è la credibilità e l’autorevolezza“. Ha ‘sentenziato’ la conduttrice di Settimanainfatti ha espresso senza filtri il parere che negli anni ha maturato su. E se da un lato ne apprezzato la bellezza, dall’altro ne ha in qualche modo contestato l’outfit. Senza accuse o insulti mirati, Super Simo ha tuttavia, in qualche modo, contestato le mise (a volte) troppo succinte della giornalista sportiva....

zazoomblog : Simona Ventura su Fabrizio Corona: “Fosse stato intelligente eravamo morti” - #Simona #Ventura #Fabrizio #Corona: - DanielaVitello1 : #LaConfessione Simona Ventura: 'Corona era diabolico ma non intelligente, altrimenti sarei morta'… - notizieoggi_com : Il 24 marzo a Roncadelle grande evento con Simona Ventura e lo show “Simo a più non posso”- -