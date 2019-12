Simona Ventura contro Diletta Leotta | “Se vai vestita così perdi di credibilità”

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nell’ultimo periodoè finita al centro di numerose polemiche. La conduttrice sportiva di DAZN, infatti, è stata attaccata da diverse colleghe per il suo modo di vestire, oltre che per i post a volte provocanti pubblicati sui social. La giovane presentatrice, inoltre, è stata oggetto di critiche per alcune recenti gaffes: al Gran Gala del Calcio, ad esempio, ha detto al portiere Handanovic che per lui era la prima volta su quel palco, mentre invece era alla terza apparizione; durante una partita della Lazio, invece, ha invece affermato che I giardini di marzo è una canzone di Antonello Venditti, mentre si tratta di un grande successo di Lucio Battisti. Ad attaccare recentemente la giornalista sportiva per il suo look sono state recentemente anche Paola Ferrari e Antonella Clerici. Insomma, un periodo non facile per. L’ultima a dire la sua è stata ...

