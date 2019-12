Sigarette fuorilegge | sequestro da record a Chiaiano | “Una tonnellata tossica”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Assedio senza fine ai ras delle “bionde”. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, ha sottoposto a, all’interno di un garage situato nel quartiere, nella periferia settentrionale di Napoli, un furgone contenente unadidi contrabbando. In particolare, i finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Casalnuovo di Napoli, dopo aver individuato un’area adibita a deposito dove si sospettava fosse occultato un carico di contrabbando, hanno eseguito una perquisizione del locale e del mezzo scoprendo 100 casse disprovviste del contrassegno dei Monopoli dello Stato e recanti le indicazioni per la salute in lingua straniera. La natura del tabacco e il confezionamento hanno permesso alle ...

