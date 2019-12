«Siamo prigionieri in Cina | aiuto…» Il biglietto di Natale scoperto da una bimba di 6

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una bambina della Gran Bretagna di 6 anni, di nome Florence Widdicombe, ha ricevuto peruno scandalo internazionale. Quando ha aperto la cartolina natalizia comprata da Tesco per scriverci una dedica destinata a una sua amica, ha trovato la richiesta di aiuto di un gruppo di lavoratori sfruttati in. A raccontare la storia è stato il The Sunday Times. «stranieri detenuti nella prigione cinese di Qingpu (a Shanghai, ndr)», recitava la scritta. «costretti a lavorare contro la nostra volontà. Per favore aiutateci e segnalatelo alle organizzazioni per i diritti umani». Il bigliettino modificato e pubblicato dal The Sunday Times Nelsi diceva anche di contattare un certo Peter Humphrey. Dopo alcune ricerche fatte online dal padre di Florence, si èche Humphery era un ex giornalista che aveva trascorso nove mesi proprio nella prigione di ...

