Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ad un giorno dall’ondata disu Napoli si raccolgono i cocci dei disagi provocati. I numeri non fanno ben sperare. Sarà anche stata un’ondata di“imprevedibile”, mai vista prima, forse conseguenza dei cambiamenti climatici. Ma ciò non toglie che non è la prima volta che ilprovoca ingenti danni nel capoluogo campano. A distanza di anni, però, sembrerebbe ancora mancare una buonadelcittadino. E’ difatti imbarazzante che in una città come Napoli non sia mai neanche stato fatto un censimento dele l’ufficio di tale area tematica a Palazzo San Giacomo conta su un solo dirigente. Mentre per lanon c’è nemmeno un operaio in caso di emergenza. E al comune non tocca che affidarsi a ditte esterne. Eppure l’emergenza alberi in città è un fatto abbastanza conosciuto. ...

Luca_Auditore : @metoz88 Da svariate partite segniamo e subito dopo prendiamo gol.Ormai è difficile non vederci una costante in que… - anteprima24 : ** Si tirano le somme del #Maltempo: #Manutenzione verde pubblico inesistente ** - valfal69 : @RobertoRenga @JuveWhite Utile anche to ricordare che con gli stessi dirigenti hanno perso 4 delle ultime 6 superco… -