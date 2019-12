Shawn Mendes è scoppiato a piangere durante l’ultimo concerto del suo tour mondiale

Leggi la notizia su news.mtv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L'emozione era troppo forte <3l’ultimodel suoNews Mtv Italia.

kyliezmilkovich : è normale che mi manchi una persona che ho visto solo una volta e da lontano perché a me manca shawn mendes non scherzo - mtvitalia : Shawn Mendes non è riuscito a trattenere le lacrime prima di ringraziare la crew che ha lavorato al tour ?? - milioglows : @nathmon_morat BABOSA JAJSJSJJQA, wey one direction separados ?? y Shawn Mendes -