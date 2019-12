Shamsia Hassani | l' arte vola come uccelli della non nazione

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è su Facebook e su You tubetante giovani influencer nel mondo del web, con una sua pagina anche piuttosto seguita, scritta in inglese: "L'cambia le menti delle persone e le persone cambiano il mondo...Il mio progetto utilizza graffiti e pittura didi strada 3D per dimostrare il potere dell'su tutte le persone. L'argomento delle mie opere è una donna afgana con e senza burqa, sto combattendo per portare un cambiamento positivo mentre (...) - Mondo /, Diritti Umani, Libertà, Repressione, Murales, graffiti

Leggi la notizia su feedproxy.google

zazoomblog : Shamsia Hassani: larte vola come uccelli della non nazione - #Shamsia #Hassani: #larte #uccelli -