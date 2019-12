Sgarbi show alla Camera | cita Dante e attacca il governo “pieno di sterco” Poi al

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Primala Divina Commedia diAlighieri, il 18esimo girone dell’inferno, poiile il ministro all’Istruzione, Lorenzo Fioramenti. È l’intervento di Vittorio, del gruppo Misto,fine delle dichiarazioni di voto prima del voto sulla legge di Bilancio. “Questo esecutivo non sa nemmeno chi sia, non sa cosa siano l’arte e la bellezza. Per questo non ne parla. E in manovra non ci sono i tre miliardi per la cultura. Fioramonti, si dimetta, non dia il voto a questodi sterco”. L'articoloil“pieno di sterco”. Poi al ministro Fioramonti: “Dimettiti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

