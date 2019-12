Serie C | Ghirelli | «Lo sciopero ha interrotto un’emozione»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il presidente della LegaC, Francesco, parla delloattuato nell’ultimo turno di campionato: le sue parole Francescochiarisce a Tuttosport la sua posizione relativa alloindetto insieme ai club diC nello scorso turno di campionato.– «E’ stata una grande tristezza, abbiamoun’emozione. Non c’è cosa più negativa. Noi siamo quelli che dobbiamo far rotolare il pallone sul prato verde. Ho pensato in particolare alle ragazze e ai ragazzi che tornano a casa dalle vacanze natalizie e potevano assistere alle partite. Noi siamo i club che formano i giovani e non chi acquista Ronaldo. I nostri presidenti ci rimettono di tasca propria dai 2 ai 4 milioni di euro all’anno». Leggi su Calcionews24.com

