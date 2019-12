Serena Enardu di Temptation Island Vip | Natale complicato | “Sono esaurita”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 23 dicembre 2019), il suo duro sfogo sul: “Sono esaurita!” Ilnon è quasi mai sinonimo unico e imperante di gioia e serenità in famiglia. C’è chi sarà impegnato nelle maglie stringenti e malsane del posto di lavoro; chi sarà separato dai propri cari; chi invece non assapora l’unione famigliare da molti anni per via di litigi e incomprensioni. Terreno comune e fertile su cui cresce l’irritazione e lo stress delle persone sotto le festività natalizie è rappresentato dai regali. Lo sa bene anche, ex protagonista diVip, che, sul suo profilo Instagram pochi minuti fa, si è lasciata andare a uno sfogo a tal proposito: “Quanto manca alla fine di questa maledetta corsa alla ricerca dei regali? Sono esaurita!!!”. A coronare questo sfogo un bell’hashtag con la parola ‘vaffanc*lo’. ...

