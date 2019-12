Senua' s Saga | Hellblade II uscirà non solo su Xbox Series X | ma ovviamente anche su PC

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un rappresentante Microsoft ha confermato che's2 sarà rilasciato sia per PC sia per l'imminenteX. In risposta ad un tweet di un fan, il direttore generale diGames Marketing Aaron Greenberg ha dichiarato che il gioco è stato realizzato "esclusivamente" per entrambi.Nonostante fosse quasi scontato, Microsoft non aveva ancora dichiarato nulla esplicitamente per quanto riguarda la versione su PC. Avere2 su PC si adatta all'attuale strategia globale di Microsoft di trattare sia la consoleche i giochi per PC come loro dominio.Annunciato all'inizio del mese durante i The Game Awards,'s2 è il sequel di's Sacrifice, gioco d'azione acclamato dalla critica e di successo commerciale. Il titolo è stato mostrato come prima vera esclusiva per la console di prossima generazione,X.Leggi ...

