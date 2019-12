Sedicenni investite a Roma | indagato per omicidio stradale Pietro Genovese

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non si dà pace, il 20enne figlio del regista Paolo che ha investito duenella notte tra sabato e domenica uccidendole. Il padre del ragazzo parla di "dolore insopportabile" per la morte di Camillagnoli e Gaia Von Freymann, strappate alla vita e alle loro famiglie mentre attraversavano la strada un attimo dopo che era scattato il rosso per i pedoni in corso Francia, all’altezza di Via Flaminia., investe e uccide due: positivo ad alcol e droga Alla guida, figlio del noto regista Paolo "Sono passato con il verde, non le ho viste" le parole di, riportate dal Messaggero. Il giovane è oraper duplicee rischia una condanna a 18 anni. Sarebbe stato trovato positivo ad alcol e droga ad un primo controllo (che ha ...

