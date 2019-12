«Se parlate male di me andrete all’inferno» | condannata a 4 mesi la maestra che

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Teneva l’ordine nella classe in cui insegnava utilizzando un ricatto in piena regola: «Sedellala notte verrà il demonio, vi prenderà per i capelli a voi insieme con i vostri genitori e vi porterà nel fuoco dell’inferno». Per queste parole unaelementare di un istituto comprensivo del quartiere Aurelio, a Roma, è stata, col rito abbreviato, a quattrodi reclusione con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione. La sentenza del gup arriva alla fine di un’indagine per fatti risalenti al 2015. La minaccia di finire all’inferno è stata la molla che ha fatto scattare nei genitori dei bambini la voglia di denunciare la donna. Le indagini svolte dalla Procura hanno ricostruito un «clima di tensione» andato avanti per, e che ha provocato negli alunni attacchi di panico, perdita del sonno. Leggi ...

