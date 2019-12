Scuote troppo forte il figlioletto che piange | bimbo di 5 mesi in coma “Ero disperata”

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una madre di 29 anni, originaria della provincia di Vicenza e residente a Mestrino (Padova), è indagata per lesioni gravissime aggravate nei confronti del figlio di cinque, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. "Forse l'ho cullato..." si sarebbe giustificata.

