Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il giornalista del Corriere della Sera Marioè intervenuto a Radio Marte per parlare del momento che sta vivendo il Napoli. “Gattuso è un allenatore molto realista per cui non lasciatevi condizionare dalle sue parole nei post partita. Ha ben chiaro in mente ciò che sta facendo e deve fare la sua squadra. Ho visto nelladie nell’esultanza sul 2-1 i primi segnali didel Napoli anche perché si tratta di comportamenti mai tenuti prima. Va fatto ancora uno sforzo percompletamente Mertens. Il Sassuolo ieri ha giocato bene, è però una squadra giovane e come tale commette degli errori. Meglio giocano le avversarie del Napoli e meglio si esprime la squadra azzurra”. L'articolo: “LadidiMertens” ilNapolista.

napolista : Sconcerti: “La rabbia di Callejon segnale di rinascita. Bisogna recuperare Mertens” A Radio Marte: “Non lasciatevi… - Alessiobaru99 : Forse è la volta buona che ci riprendiamo e inziamo a fare bene haha @acmilan ?? #sconcerti - VedoRossoNero : #milan tuider, domanda .... ma qualcuno di voi si è trombato la moglie di Sconcerti? No perché se no nn capisco sto accanimento con noi -