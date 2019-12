Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Suo marito, dopo il trasferimento al PSG, segna con una certa continuità tra campionato e coppe. Ma l’Inter, nonostante l’eliminazione in Champions, pare non sentire la sua mancanza. Tutti felici, dunque. O quasi, diciamo.difende l’ex attaccante nerazzurro Mauro Icardi. Lo fa pubblicamente, durante la trasmissionedi cui è opinionista. Cassano ancora protagonista: “cacciato da, diceva cose scomode”, e la moglie mette mi piace FOTOin trasmissione con Ciccio, grande tifoso interista che hato le qualità di: “Penso che sia un leader, finalmente abbiamo un numero nove che è un leader, un punto di riferimento”. La moglie e agente del centravanti argentino si sente chiamata in causa eper le rime: “Sarebbe bello anche vederlo nelle partite importanti. Nella Champions non ha ...

CalcioWeb : Scintille a Tiki Taka, Valenti esalta Lukaku ma Wanda Nara risponde al veleno: 'Guarderà Champions in tv...' - - Tiki_Taka_real : #Inter, @cicciovalenti esalta #Lukaku: 'Finalmente un 9 leader'. @wandaicardi27: 'Che guarderà la Champions in Tv'.… -