Sci alpino | Kilde davanti nelle qualifiche del Parallelo dell’Alta Badia 2019 Zingerle e

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si è appena conclusa la fase di qualificazione deldello slalom gigantein Alta, valido per la Coppa del Mondo di sci-2020. A prendere il comando della classifica è il norvegese Aleksander Aamodt, con il tempo complessivo di 41″76 tra le due discese,ai tedeschi Stefan Luitz e Alexander Schmid, rispettivamente con 41 e 46 centesimi di ritardo. Quarta posizione per il leader di Coppa del Mondo, il norvegese Henrik Kristoffersen, che ferma il cronometro sul 42″23 al termine della seconda prova (20″81 era il suo crono dopo la prima), a 47 centesimi dal leader, mentre è quinto l’austriaco Roland Leitinger (+0″58). Quattro sono i norvegesi tra i primi dieci, perché al sesto posto c’è Leif Kristian Nestvold-Haugen a 61 centesimi e ottavo è Lucas Braathen a 67. Settima posizione per il francese Alexis ...

