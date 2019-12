Sci alpino | Coppa del Mondo Lienz 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una fitta nevicata ha compromesso tutto il weekend di gare a Val d’Isere. Dopo la cancellazione della due giorni francese, ladelfemminile di scisi trasferisce in Austria per l’ultimo fine settimana dell’anno. Protagoniste le discipline tecniche con un gigante sabato ed uno slalom domenica. Tornerà a gareggiare Mikaela Shiffrin, che aveva deciso ancora prima di saltare tutte le gare di Val d’Isere. Americana super favorita in slalom, mentre in gigante fari puntati sulla squadra azzurra reduce dalle vittorie di Marta Bassino e Federica Brignone, con quest’ultima che vuole difendere il pettorale di leader della classifica di specialità. Di seguito ildelle gare di, valevoli per ladelfemminile di sci. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai ...

