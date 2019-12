Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) E dopo il weekend cancellato a Val d’Isere (Francia), ladeldi scifemminile volge il proprio sguardo a(Austria), dove sono in programma sabato 28 dicembre un gigante e domenica 29 uno slalom. Una programmazione che, senza dubbio, sorride all’americana Mikaela Shiffrin, risparmiatasi anche solo l’idea di essere al cancelletto di partenza sul pendio trans. Indubbiamente sarà lei il riferimento, specie tra i pali stretti. In casa Italia però, specialmente in gigante, si può far paura perché Federica, reduce dalla vittoria a Courchevel (Francia), vuol confermarsi su standard d’eccellenza, vista anche la testa della classifica di specialità. La valdostana sarà al via insieme a Sofia, Marta Bassino, Irene Curtoni, Roberta Midali, Lara Della Mea, Laura Pirovano ed a Valentina Cillara Rossi, mentre in slalom vi saranno ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - Fisiofficial : GRANDISSIMA FEDERICA BRIGNONE! TRIONFO NEL GIGANTE DI COURCHEVEL: E' LA SUA 11ESIMA VITTORIA IN CARRIERA ????… - OA_Sport : Sci alpino, Coppa del Mondo Lienz 2019-2020: le convocate dell’Italia. Brignone, Goggia e Bassino guidano la truppa… -