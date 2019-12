Sci alpino | Coppa del Mondo Bormio 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Come consuetudine ladeldi scisi ferma per le vacanze natalizie, ma prima di Capodanno tornerà in azione nella immancabile tappa di. La Valtellina, quindi, sarà palcoscenico delle ultime gare prima di aprire l’anno nuovo, sulla durissima pista denominata Stelvio, dove andranno in scena una discesa libera nella giornata di sabato e una combinata alpina in quella di domenica. Un anno fa Dominik Paris completò una sensazionale doppietta in discesa e supergigante, dando il via alla sua rincorsa verso il titolo di specialità in questa seconda disciplina. Il carabiniere di Merano sarà pronto a dominare la scena anche quest’anno? IN TV – Le gare delladeldi scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non ...

