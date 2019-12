(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il meteo è stato il grande protagonista del fine settimana delladeldi sci. Addirittura tutto il weekend di Val d’Isere è stato cancellato per l’abbondante nevicata che ha colpito la località francese da venerdì notte. Era impossibile riuscire a preparare in tempo la pista e dunque niente discesa e combinata. Anche in Val Gardena e Alta Badia la situazione non è stata delle migliori. Venerdì il super-G è partito alle 11.45 e terminato oltre le 15 a causa delle continue interruzioni per la. Vento e neve che hanno portato alla cancellazione della discesa di sabato sulla Saslong e poi anche ad una partenza ribassata sulla Gran Risa, con un gigante in versione sprint. Solo due gare svolte, aspettando il parallelo di questa sera. Laha tirato un brutto scherzo a Dominik, chead avere un conto aperto con la Saslong. ...

Leggi la notizia su oasport

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - Fisiofficial : GRANDISSIMA FEDERICA BRIGNONE! TRIONFO NEL GIGANTE DI COURCHEVEL: E' LA SUA 11ESIMA VITTORIA IN CARRIERA ????… - OA_Sport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: la sfortuna e la nebbia condizionano Paris. Continua il momento no dei gigantisti -