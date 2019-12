Sci alpino | Coppa del Mondo 2019-2020 | le starting list aggiornate di supergigante e

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo le gare del fine settimana in Alta Badia e Val Gardena sono stateledelladeldi sciper quanto concernee slalom gigante maschili. Nel superG Dominik Paris conserva il numero uno, mentre resiste nei 15 Christof Innerhofer. Nei 30 Mattia Casse, 19°, appena fuori Raffaele Buzzi, 33°, più indietro Matteo Marsaglia, 40°. Nel gigante resta nei 15 Luca De Aliprandini, mentre sono trentesimi ex aequo Riccardo Tonetti e Manfred Moelgg. Più indietro Simon Maurberger, Andrea Ballerin ed Hannes Zingerle.maschile 1. PARIS Dominik ITA 2. KRIECHMAYR Vincent AUT 3. MAYER Matthias AUT 4. CAVIEZEL Mauro SUI 5. KILDE Aleksander Aamodt NOR 6. JANSRUD Kjetil NOR 7. CLAREY Johan FRA 8. ODERMATT Marco SUI 9. DRESSEN Thomas GER 10. SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 11. FEUZ Beat 12. REICHELT Hannes AUT 13. THEAUX Adrien ...

