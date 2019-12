Sci alpino | Bormio 2019 | calendario | nuovo programma e orari Si recupera la discesa

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La Coppa del Mondo-2020 di sci, dopo aver dovuto fare buon viso a cattivo gioco per le bizze del meteo, sarà grande protagonista anel weekend del 27-29 dicembre. La mitica pista Stelvio ospiterà ben tre gare nel fine settimana post-natalizio: spazio a due discese e a una combinata. Aloriginario nelle località della Valtellina si è infatti aggiunta un’altrache sostituisce così quella cancellata in Val Gardena, per le problematiche legate appunto alle variabili meteorologiche. Si preannuncia grande spettacolo su una pista estremamente tecnica e impegnativa che metterà a dura prova tutti gli atleti e saranno i velocisti i grandi protagonisti. L’Italia si affiderà, come è ovvio che sia, Dominik Paris che ha tutte le carte in regola per ottenere dei risultati importanti dopo la doppietta dello scorso anno e continuare a sognare nella Sfera ...

